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Дончич помахал на прощание Беверли после победы в матче с «Миннесотой»

Дончич помахал на прощание Беверли после победы в матче с «Миннесотой»

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич помахал на прощание игроку «Миннесоты» Патрику Беверли сразу после победного матча в понедельник.

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