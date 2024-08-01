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Карусель

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Стартовала Национальная детская премия «Главные Герои – 2024» телеканала «Карусель»

Стартовала Национальная детская премия «Главные Герои – 2024» телеканала «Карусель»

Награда ежегодно присуждается победителям по результатам общероссийского детского голосования. Это позволяет самым маленьким телезрителям заявить о своих предпочтениях и поддержать любимых героев и ведущих, выбрать самые интересные мультсериалы, яркие песни и многое другое.

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