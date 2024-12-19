Врач назвал помогающие не заболеть в новогодние праздники правила

Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал в беседе с «Радио 1» в четверг, 19 декабря, как не подхватить вирусы во время новогодних елок, корпоративов и гуляний.
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