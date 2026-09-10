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Царьград

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В Новосибирске водителю стало плохо за рулём: авто врезалось в препятствие

В Новосибирске водителю стало плохо за рулём: авто врезалось в препятствие

В Новосибирске выясняют обстоятельства аварии, случившейся ранним утром на улице Новоусадебной. Около 4:15 автомобиль двигался в сторону улицы Школьной, однако затем выехал за пределы дороги и врезался в препятствие.

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