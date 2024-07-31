Компании, выбранные NASA для альтернативных подходов к возврату марсианских образцов миссии Mars Sample Return, поделились деталями концепций

Компании, выбранные NASA для изучения альтернативных подходов к доставке на Землю образцов марсианского грунта (MSR), поделились деталями своей работы, которая варьируется от настройки одного компонента до полной переработки всей архитектуры.
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