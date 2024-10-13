Лепсу пришлось перенести четыре операции, чтобы вернуть голос

Певец Григорий Лепс перенес несколько операций, чтобы продолжить оставаться на сцене. О проблемах со здоровьем артист сообщил в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».
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