В третий раз за лето: Тутберидзе улетела в США после громкого заявления

Тренер в очередной раз покинула Россию. Этери Тутберидзе Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЭтим летом Этери Тутберидзе, выступившая с громким заявлением против отстранения российских спортсменов, буквально живет на две страны – Россию и США.
Тренер в очередной раз покинула Россию. Этери Тутберидзе Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЭтим летом Этери Тутберидзе, выступившая с громким заявлением против отстранения российских спортсменов, буквально живет на две страны – Россию и США.
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