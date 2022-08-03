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В третий раз за лето: Тутберидзе улетела в США после громкого заявления

В третий раз за лето: Тутберидзе улетела в США после громкого заявления

Тренер в очередной раз покинула Россию. Этери Тутберидзе Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЭтим летом Этери Тутберидзе, выступившая с громким заявлением против отстранения российских спортсменов, буквально живет на две страны – Россию и США.

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