Виновнику прорыва дамбы в Уссурийске предъявлено обвинение в многомиллионном мошенничестве

В Приморье руководителю ООО «Спец Дор Строй» Ивану Левченко предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при реконструкции гидротехнического сооружения в микрорайоне «Семь ветров» в Уссурийске, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии