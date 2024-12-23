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Виновнику прорыва дамбы в Уссурийске предъявлено обвинение в многомиллионном мошенничестве

Виновнику прорыва дамбы в Уссурийске предъявлено обвинение в многомиллионном мошенничестве

В Приморье руководителю ООО «Спец Дор Строй» Ивану Левченко предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при реконструкции гидротехнического сооружения в микрорайоне «Семь ветров» в Уссурийске, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

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