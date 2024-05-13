Табельное оружие спасло новосибирских полицейских от лобового тарана

На днях в городе Обь Новосибирской области полицейским пришлось останавливать местного лихача. Водитель ВАЗ гонял по дорогам, нарушал ПДД, выезжал на встречную полосу и собирался совершить столкновение с патрульным авто.
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