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Купить «МЮ» хочет Рэтклифф – один из богатейших бизнесменов Великобритании и фанат клуба. Глейзеры просят 5+ млрд фунтов

Один из богатейших людей Великобритании готов приобрести «Манчестер Юнайтед». По сведениям The Telegraph, на покупку клуба претендует Джим Рэтклифф, глава химической компании Ineos.

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