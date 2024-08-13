В России резко вырос средний размер микрозаймов в МФО

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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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По итогам первой половины года средний размер микрозаймов, которые россияне запрашивали в микрофинансовых организациях (МФО), вырос на 55% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг отметки в 30,8 тысячи рублей.

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