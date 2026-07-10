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Virax Biolabs собирает $3,3 млн через исполнение инвест-опционов

Virax Biolabs собирает $3,3 млн через исполнение инвест-опционов

Международная биотехнологическая компания Virax Biolabs Group Limited (Nasdaq: VRAX), специализирующаяся на разработке высокотехнологичных диагностических тест-систем для выявления вирусных инфекций и иммунологических расследований, объявила о заключении окончательного соглашения с инвесторами.

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