Virax Biolabs собирает $3,3 млн через исполнение инвест-опционов

Международная биотехнологическая компания Virax Biolabs Group Limited (Nasdaq: VRAX), специализирующаяся на разработке высокотехнологичных диагностических тест-систем для выявления вирусных инфекций и иммунологических расследований, объявила о заключении окончательного соглашения с инвесторами.
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