Более 12 часов пожарные боролись с огнем на рынке в Ростове-на-Дону

Более 12 часов пожарные боролись с огнем на рынке в Ростове-на-ДонуБолее 12 часов пожарные боролись с огнем в Ротове-на-Дону, где накануне на вещевом рынке «Темерник» загорелись торговые павильоны на площади более 4000 квадратных метров.