Добрый Мир
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Добрый Мир

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Мнение супруги Такера об его интервью оказалось весьма неожиданным – она не постеснялась заявить о нем на весь мир

Мнение супруги Такера об его интервью оказалось весьма неожиданным – она не постеснялась заявить о нем на весь мир

29K прочитали Личность Такера Карлсона и до интервью с Путиным была довольно известной – как минимум среди американской аудитории.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Счастливого будущего им и  их детям..
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15 час.
РС
Роза Семиренко
Ну если там будет все плохо, то они всегда могут переехать к нам!
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13 час.

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