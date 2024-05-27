Депутат Тимофеева: Священники в зоне СВО приравнены к участникам

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, депутат фракции «Единая Россия» Ольга Тимофеева заявила, что священнослужители, действующие в качестве волонтеров в зоне СВО, получат те же гарантии, что и участники СВО, сообщает ДумаТВ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии