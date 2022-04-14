Вологодская область вошла в ТОП-10 по количеству судебных дел о дискредитации Вооруженных сил России

Прошло чуть больше месяца с момента вступления в силу закона о наказании за заведомо ложную информацию о действиях российских вооруженных сил, а административные и даже уголовные дела по этой теме уже вошли в активную стадию судебного конвейера.
Прошло чуть больше месяца с момента вступления в силу закона о наказании за заведомо ложную информацию о действиях российских вооруженных сил, а административные и даже уголовные дела по этой теме уже вошли в активную стадию судебного конвейера.
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