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Вологодская область вошла в ТОП-10 по количеству судебных дел о дискредитации Вооруженных сил России

Вологодская область вошла в ТОП-10 по количеству судебных дел о дискредитации Вооруженных сил России

Прошло чуть больше месяца с момента вступления в силу закона о наказании за заведомо ложную информацию о действиях российских вооруженных сил, а административные и даже уголовные дела по этой теме уже вошли в активную стадию судебного конвейера.

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