Помните эту семью? Если честно, я долгие годы крайне трепетно относился к их творчеству. Но. Как это часто бывает, "звёздному семейству" что-то там попало под хвост и они, по-быстрому собрав манатки, сбежали к давно ошивающемуся за границей своему сыночку в США.
Приключения бардов Никитиных, сбежавших в США. Забыли спросить разрешение у автора песен и теперь пришлось переобуваться на ходу
Комментарии
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p
patentlil
Остаить их надо в покое! Два достаточно пожилых человека уехали к сыну. И точка!
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6 час.
Natalija Osminina
Их никто за язык не тянул гадости о России говорить.
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6 час.
АС
Александр Сысоев
Можно было бы простить, если бы раскаяние было искренним. А так, красивое лицемерие, их убогое, но тщательно продуманное оправдание только убеждает, что их предательство было не случайным. Раскрыт маленький секрет маленькой семьи-компании. Для Никитиных предать Отечество, которую подлый Запад поставил перед тяжелейшим историческим выбором, за сытую (относительно) спокойную (относительно) жизнь на том же Западе это норма. Убежать в трудную минуту к врагу ради ...... Мелкотравчатые твари!
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2 час.
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