Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    СЛАВА ТОФ!! Дальневосточники -лучшие!!!Россия остановила...
  • Олег Самойлов
    Ната! НЕ опускайся до уровня явойнай ссучнасти! Ты же взрослая и УМНАЯ женщина!ЯДЕРНЫЙ ГРИБ НАД ...
  • Виктор Скопинцев
    Подарите хуситам «Сармат». Чтобы они не попали по мирным городам США, наведите сами на Йеллоустоун и покажите на каку...Реплика о начале ...

Приключения бардов Никитиных, сбежавших в США. Забыли спросить разрешение у автора песен и теперь пришлось переобуваться на ходу

Приключения бардов Никитиных, сбежавших в США. Забыли спросить разрешение у автора песен и теперь пришлось переобуваться на ходу

Помните эту семью? Если честно, я долгие годы крайне трепетно относился к их творчеству. Но. Как это часто бывает, "звёздному семейству" что-то там попало под хвост и они, по-быстрому собрав манатки, сбежали к давно ошивающемуся за границей своему сыночку в США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
p
patentlil
Остаить их надо в покое! Два достаточно пожилых человека уехали к сыну. И точка!
Ответить
6 час.
Natalija Osminina
Их никто за язык не тянул гадости о России говорить.
Ответить
6 час.
АС
Александр Сысоев
Можно было бы простить, если бы раскаяние было искренним. А так, красивое лицемерие, их убогое, но тщательно продуманное оправдание только убеждает, что их предательство было не случайным. Раскрыт маленький секрет маленькой семьи-компании. Для Никитиных предать Отечество, которую подлый Запад поставил перед тяжелейшим историческим выбором, за сытую (относительно) спокойную  (относительно) жизнь на том же Западе это норма. Убежать в трудную минуту к врагу ради ...... Мелкотравчатые твари!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх