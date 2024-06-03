Приключения бардов Никитиных, сбежавших в США. Забыли спросить разрешение у автора песен и теперь пришлось переобуваться на ходу

АС

Александр Сысоев

Можно было бы простить, если бы раскаяние было искренним. А так, красивое лицемерие, их убогое, но тщательно продуманное оправдание только убеждает, что их предательство было не случайным. Раскрыт маленький секрет маленькой семьи-компании. Для Никитиных предать Отечество, которую подлый Запад поставил перед тяжелейшим историческим выбором, за сытую (относительно) спокойную (относительно) жизнь на том же Западе это норма. Убежать в трудную минуту к врагу ради ...... Мелкотравчатые твари!