Политика как она естьПолитика«Моя бабушка НЕ для этого сбежала из Советского Союза!»Сегодня в рубрике "Пора валить иэ ЭТОЙ СТРАНЫ" очередной плач Ярославны от евреев-эмигрантов из СССР уехавших в США на ПМЖ.Вернуться к статье6422НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил АбросимовИм главное, чтоб жопа в тепле.Лаврентий Палыч Берия...))СЧСергей Чукланов"Хорошо где Вас нет" ;Березовские , Гусинские и примкнувшие к ним Шендеровичи.Лаврентий Палыч БерияМожно вспомнить Жванецкого. Который слился как фантастический антисоветчик и русофоб.Яков1 БлюмкинА что, больше и вспомнить некого? С Лениным как? Он все еще Бланк или опять Ульянов?СЧСергей ЧуклановЯша! Давайте не будем размениваться на эти мелочи , нам ли "ворочать" эти "камни" истории , я лично не берусь , да и Знатоки вряд ли докопаются до истины. "Судите их по делам их" , или, что то вроде того.СЧСергей ЧуклановЯша! Давайте не будем размениваться на эти мелочи , нам ли "ворочать" эти "камни" истории , я лично не берусь , да и Знатоки вряд ли докопаются до истины. "Судите их по делам их" , или, что то вроде того.СЧСергей ЧуклановЯша! Давайте не будем размениваться на эти мелочи , нам ли "ворочать" эти "камни" истории , я лично не берусь , да и Знатоки вряд ли докопаются до истины. "Судите их по делам их" , или, что то вроде того.Лаврентий Палыч БерияБедные евреи. Везде им плохо. В СССР ныли что им плохо, теперь ноют что плохо в США. Ноют, ноют, ноют...ШАшилов андрейну что поделаешь вечно опущенная народность говорит только о себе любимых и паразитирует на одной и той же темеЕвгения СилинаОпять русские виноваты.Яков1 БлюмкинЕвреи всегда, везде и во всем виноваты. Не наговаривайте.Александр КагорИнтересно статья написана, говорит, что в Америке хреново и всё время на Россию гадит, как бы невзначай. В Гондурас надо было ехать ....ПростолюдинДмитрий ДемочкинЗаказуха)))ВБВячеслав БелослюдовВ Израиль надо было ехать! Там ей и место! Свобода, равенство и братство! А то ей ну везде хреново! Все плохие, а она звезда полярная!Павел КА стоит ли где либо этой тетеньке пускать свои корни?7778 78Уехала? Теперь не скули, нам на тебя теперь плевать, как было тебе когда уезжала...Александр ШедныйОбратите внимание на то, что она упорно не называет страны, в которых якобы "сильные системы социальной защиты". Как вы думаете, почему? Всё очевидно: таких стран попросту нет! Более или менее справедливая социальная защита, на мой взгляд, существует сегодня только в России. Ну и в какой-то мере в Израиле (сам я русский, просто у меня знакомые в Израиль переехали сравнительно недавно).Житель Земли МакаренковЗаказуха. Обхаивание России от третьего лица.6324362 Еленне верьте пропаганде,особенно западной))сергей лукьяновможет быть стоит вот таких, желающих выехать выпустить, а назад не впускатьВаша СветлостьГрязные, вонючие жыды... Этим злобным сионистам везде плохо, потому как им всегда мало! Исключение - Россия, вот где наш Несменяемый устроил им рай на земле, так что вой этой падали понятен - продешевила сука, поторопилась.:)))6324362 Еленвидно плохо училась и не усвоила что такое капитализм ))верила она,,,,7778 78Поехала за шерстью в Америку, а Америка - ее саму остригла)))НадеждаЯ плакаю...)АлинаИ что ? Россия её манит назад после всего того,что она высказала в адрес России ? Как была недоразвитой и зелёной в период молодости,так и не поумнела до сих пор,разве единственное только то,что признала ущербность своей оценки жизни в США . Не было Родины за которую настоящие люди отдают жизнь и не будет никогда у неё.НШНина ШалеваДа, чувство Родины, как Россия у нее никогда и не было. Получается, что мы американцев перевоспитали в духе российского олигархии.. Мы Америку извратили.. Странно, неужели ее пустят жить сюда? Совести даже нет никакой.Яков1 Блюмкин"Я верила в американские свободы - но теперь я вижу, что страна, в которую я эмигрировала, ПРЕВРАЩАЕТСЯ в недемократическую, коррумпированную страну неравенства (с) Margarita Gokun Silver". ПРЕВРАЩАЕТСЯ! Процесс пошел. Значит, все было нормально, но что-то случилось и страна начала превращение. Когда? В чем причины? А ведь все относительно просто и понятно. Я знаю, мы ее не любим. И тем не менее. У Юлии Латыниной есть замечательная большая статья "Партия трех оболов". Как бы вы к Латыниной ни относились, начните читать. Не оторветесь! Статья-предупреждение, статья-пророчество. Когда демократия и либерализм становятся крайне опасными. Все должно иметь свои пределы. Даже демократия. И либерализм. Это не диктатура и не тирания, которые пределов не имеют.Ваша СветлостьКозёл ты, Яша Блюмкинд! Всё ищешь, гнида подрейтузная, оправданий для подонков-ренегатов, к коим ты сам относишься, жыдочек-эмигрант, бл...!:))) Можешь, тварь, Латыниной даже слизь вылизать, нашёл, дебил, авторитет!СГСергей Гре_вЯ просмотрел статью Латыниной по диагонали - она большего не заслуживает. "Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку." Типичная "стрелка осциллографа", увы.. Набор сведений из учебника истории я не проверял, но ее собственные выводы граничат с безумием... Яша, прочти статью "Стрелки осциллографа метались стремительным домкратом" Кирилла Панкратова. Не оторвешься!Яков1 БлюмкинТехнологическая и информационная революция. Ручной труд заменяют машины стремительно. Все больше людей вынуждены жить на пособия. В развитых странах их размер обеспечивает достойно существования. Но хочется больше, лучше. Пойду на выборы и проголосую за тех, кто будет платить больше. И к власти приходят популисты. Статья об этом, в принципе. Панкратова разыщу. Постараюсь читать не по диагонали.Яков1 БлюмкинА еще порекомендую Николая Лескова "Загон". Написано полторы сотни лет тому. Но во многом напоминает день сегодняшний. В смысле психологии и мышления.Яков1 БлюмкинРазыскал Панкратова. Оказалось, я уже начинал читать. Это про Латынину, какая она плохая, малограмотная и русофобка. Это не в тему, которой мы слегка коснулись. Но постараюсь дочитать. А ты Лескова.СГСергей Гре_вА для меня в тему..ВВВалерий ВалериевВ целом статья с объективными выводами. Единственное, не согласен с трактовкой роста антисемитизма. Скорее, в те годы Евреи начали особо активно себя проявлять, причем на всех уровнях, от мелкой фарцы до глобальных банков. Простим эти прегрешения автору, она же тоже человек, нелегко осознать, точнее, признать то что ты предала отечество. Я вот тоже не принадлежу к титульной нации, однако никогда не испытывал унижение по этому поводу, хотя вел весьма активный образ жизни и строительства своей картеры. Высказывание отдельных ублюдков я вообще не воспринимал. В каждой нации есть подобные типы, особенно их много в маленьких нациях, сами готовы сожрать всех, но стоит их слегка приструнить, сразу вопли- ВАЙ, ВАЙ СПАСАЙТЕ, ОБИЖАЮТ.Анатолий Селивановпусть эта козлиха со своими предками по всем линиям и дальше существуют в пиндосии - пока их негры не линчуют или они как рабы им будут ботинки лизать всю оставшююся жизнь. а сама написательница сего романа пока не поздно меняет пол и становится очередным вонючим продуктом "говнократии" по пиндосовски.........................Виктор МуравьевЭта сидорова коза Ностра блеет, что все пороки пиндостана пришли из России и крепчают, приближаясь к российскому уровню. Вот из-за таких гадких жидов не любят хороших евреев!Яков1 БлюмкинДа, бывает. А кого еще и из-за кого не любят? Разве других сволочей мало? Но из-за них всех не начинают ненавидеть. А тут... Сразу Бланком назовут! Как только революцию геноцидом русского народа обзовут. То с портретами вождей ходили, выпивали обильно на радостях. И Ленина Ульяновым называли. А потом прямо на бегу переобулись и Ленин уже Бланк. Как бы не опоздать снова переобуться. А то неприятностей не оберетесь.НШНина ШалеваВсе дела Ленина находились только в архивах. Мало кто знал, что Ленин еще и Бланк. Никто не знал ни Ленина, ни Сталина... кто они такие. Они как были вождями, так и останутся ими для нас навсегда. Начали строить СССР, и получился СССР. О котором многие продолжают думать с теплотой. Кстати, никто не рвался за границу жить...Юрий МельниковПодноготную историю евреев специально скрывают. Почему? Потому, что ни одного события в мире, в каждой отдельно взятой стране, в котором евреи не принимали бы участие как организаторы и руководители, приносящее беды. В России- Христианство, революции 1917 года и вот, еще чернила не засохли, революция в СССР в 1991 году. Море примеров. Читай Генри Форд "МЕЖДУНАРОДНОЕ ЕВРЕЙСТВО" В России о евреях говорить ТАБУ. Как в США о неграх.Яков1 БлюмкинЗа это Гитлер и наградил высшим орденом для иностранцев. Он, как и ты, оценил. А если скрывают историю, то как же ты о ней узнал, с ней познакомился? Это сейчас революцию евреи делали. А когда я учился в школе (в 52 закончил), потом в техникуме и институте, евреи, в основном, были меньшевиками (Мартов, Аксельрод), эсерами, контрреволюционерами. Потом вы переобулись. И зачем евреи на Русь христианство принесли, а не свой иудаизм? Чтобы потом православные черносотенцы еврейские погромы устраивали? Вы хоть врите правдоподобно. Совсем захлебнулись своей ненавистью. И не только к евреям. Радикальный националист тот же нацист.СГСергей Гре_вЯша, не гони беса... Троцкий, Каменев, Зиновьев, Свердлов, Урицкий и тд. клавиатура сломается всех перечислять. Или они стали евреями после 52-го года? Или они были меньшевиками, эсерами? Евреи это дрожжи, брошенные в сельский сортир. Такова их роль в любых революциях. В том числе, и в 91-м году... Я понимаю, своих защищать надо.. Делай, что должен и будь, что будет...НШНина ШалеваЕще не известно, что было бы со страной, если бы не Сталин. Троцкий наймит американских евреев. Махровый сионист, любитель роскоши.. Читайте сами историю.СГСергей Гре_вЯ не понял... В чем моя вина? Вы меня жизни решили учить? С какой стати? я историю не хуже Вас знаю.. Учите других!НШНина ШалеваА Вы то здесь при чем? Просто сказала, что Сталин сплотил народ и построил СССР, как мог. Как смог, так и построил.СГСергей Гре_вА кому Вы написали? Не мне?НШНина ШалеваВсем написала, при чем здесь Вы.СГСергей Гре_вНаписано - Нина Шалева→Сергей Гре_в... Что я должен понимать? Вы на деревню дедушке пишете? Еще и в ультимативном тоне. Может Вы психиатру напишете письмо? Прекращайте всех поучать. Девушку украшает скромность.YKYury KhartovskiМенталитет никуда не денешь... Кочевники... Исход и Хананеи, исход из Египта,...исход из СССР... Готовится исход из США. Государства своего не смогли создать за тысячелетия. Вот и бродят по Свету в поисках "еврейского счастья"...Яков1 БлюмкинТак значит в Торе все правда? И как мир был создан, и Адам с Евой, и Бог на Синае скрижали подарил, и море расступилось, и Содом с Гоморрой, и Потоп, и Ной... А я думал это еврейские народные сказки... Как нас учили в советской школе. Значит бродят... И всегда во всем виноватые. А если бы не евреи, кто бы был виноватым? Или все жили бы счастливо и без забот? И пиндосов еще не было. Прямо тупик.YKYury KhartovskiМолодец, Яков! Опять наверх залезли... Про "виноватые" ни слова не было сказано. На их страдания нам глубоко плевать, у нас своих проблем хватает, чтобы еще о их трудностях переживать. Но они их всем суют и стонут на весь Мир, как и Вы сейчас...НШНина ШалеваГосударство Израиль создал Сталин. Вместе с англосаксами. Хотели на одном острове создать еврейское государство. Но их поселили на земли палестинцев. При своей эмиграции из СССР, как правило уезжали с нашими технологиями или изобретениями.Яков1 БлюмкинА кто сгоношил революцию, которую потом геноцидом назвали, в результате чего СССР и появился, если не Бланк с Бронштейном-Троцким? А развалил кто, если не Чубайс и Эльцин?СГСергей Гре_вЯша, ты почти прав. Только СССР это Российская империя, версия 2. Непрерывная история.. Закончилась империя, начался Союз. А Израиль создали с нуля.. Вот и вся разницаYKYury KhartovskiСовсем не так. Почитайте "Спор о Сионе" Дугласа Рида. А Сталин только не возражал, в надежде, что евреи съедут из страны. Этого не случилось в том объёме на который надеялись. Первыми массовыми переселенцами были ближнеевропейские евреи. И ещё... Сталин был против создания государства, считал, что это должна быть только автономия...YKYury KhartovskiСудя по позиции, проявляющейся в комментариях, под кличкой скрывается "Вася Иванов", провоцирующий оппонентов, развлекается... Насчет " сгоношил", слишком упрощенная и расхоженная байка...НШНина ШалеваВсе такие ошибки не продуманные, сегодня отражаются войнами. Сделали автономию для евреев, поселили евреев на земли Палестины. Дали немного землицы, а сейчас просят Все! Постоянные войны на Ближнем востоке.Султанов СМХиреешь с этой Авторши.Якобы пряталась в 1990 году в виде антисиметизма-Чушь собачья!Никто Никого не гонял. а было одно рвачество. воровство и мошенничество и евреев никто не гонял, кстати 90-е годы показали кто оказался вором и мошенником,и Евреи оказались в числе первых среди них!.Так что Россия никого держала-Езжайте кто куда хочет.И второе, сагитировала своих родных слинять в США, а сама дрыснула на 20лет с этой страны!И что удивительно, в невзгодах Пиндосии опять мол Русские виноваты, ну что за автор с гнильцой такой, сама обкакалась, а тут опять Россия во всем повинна!Сергей МКакой бред! Уехал ещё из СССР, а какой "знаток" российских реалий. В каком вертепе подобное сочиняют?НШНина ШалеваЧто-то никто не видел в России особенный антисимитизм. Никто евреев никуда не гнал. Сами уезжали с набитыми карманами добра, с краденными технологиями, увозили секреты СССР. Да и сейчас воруют...НШНина ШалеваЗначит, мы научили американцев русским понятиям.. Трампизм, Путинизм, словарь весьма ядовитый, словно черт выпрыгнула из табакерки...НШНина ШалеваНу да, она еще и с белой кожей. Бледнолиция еврейка.. Моя подруга работала в институте, где зав. отделом был еврей. Так он был ""..соавтором...""" всех изобретений..., а если нет, то ходу никому не давал. Поэтому все евреи умные, прибирали к себе все технологии, крали, воровали....НШНина ШалеваВот у меня есть гены из западной Европы, но я туда не стремлюсь, а звали, звали на все готовое.. Россия самая безопасная страна в мире, самая выгодная для предпринимателей, по крайней мере, все нас идет только к лучшему. Путин ВВ очень мировая личность,.., мало того, многие простые люди, завидуют Россиянам и Президенту. Простые европейцы об этом говорили. Многие за границей Путина любят и уважаю. А у нас против Путина до сих пор открытая, яростная, злобствующая Русофобия! Русофобия за границей стала уже наукой..
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