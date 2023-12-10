Полномочия президента Украины Владимира Зеленского являются сомнительными. Об этом заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью youtube-каналу Judging Freedom.
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