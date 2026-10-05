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Царьград

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В Ростове ребенок и пенсионер пострадали в автобусе №39

В Ростове ребенок и пенсионер пострадали в автобусе №39

Водитель автобуса №39 резко затормозил на улице Левобережной утром 5 октября, чтобы избежать столкновения, в результате чего упали и получили травмы 8-летний ребенок и 69-летний пенсионер.

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