В Ростове ребенок и пенсионер пострадали в автобусе №39

Водитель автобуса №39 резко затормозил на улице Левобережной утром 5 октября, чтобы избежать столкновения, в результате чего упали и получили травмы 8-летний ребенок и 69-летний пенсионер.
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