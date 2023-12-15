СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 919 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Villi sherbak
    Не ужели из России. Что то я такой ФАМИЛИИ СРЕДИ ИЗВЕСТНЫХ ЛИЦ ОПРЕДЕЛЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ В рОССИИ НЕ ВСТРЕЧАЛ. тАКИ..."От родины отверн...
  • ирина Гущина
    согласна с Вами. Но! ВВП пришел к власти когда в правящих структурах были только бандиты и барыги из 90-х! Один проти...Государство жести...
  • Oleg Gubarev
    Пи...шь, косой. Я там жил в то время. И кто что там в то время творил, я прекрасно помню. Такое не забывается."Встанем горой за...

"Помогите, мы замерзаем!" Даже русофобка из Казахстана просит Россию о помощи

"Помогите, мы замерзаем!" Даже русофобка из Казахстана просит Россию о помощи

А в Казахстане еще хуже, чем в Финляндии. Финны со своей русофобией хотя бы просто станут нищими чухонцами, как им и полагается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Патраков
Да, но если Россия поможет Казахстану, то тогда тех, кто гадит будут одёргивать те, кому пришло тепло зимой
Ответить
14 час.
Evgeniy LeV
Армянам сколько помогали - где те, что одергивающие? У казахов переворот предотвратили - много кто кого одёргивает? Так же и с теплом будет - как только морозы кончатся, так и желание одёргивать тоже кончится. Надо не в кредит &quot;добро делать&quot; (давно уже все привыкли, что России можно не возвращать кредиты), а баш на баш - вы меняете свои законы, мы вам помогаем, вы запрещаете на гос.уровне национализм, мы вам тепло... и т.д....
Ответить
14 час.
СЕРГЕЙ Лютов
ХАЛЯВА закончилась - рынок, однако, - всякая помощь в рыночной экономике имеет цену! Кошка бросила котят - пусть трахаются, как хотят!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх