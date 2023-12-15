А в Казахстане еще хуже, чем в Финляндии. Финны со своей русофобией хотя бы просто станут нищими чухонцами, как им и полагается.
"Помогите, мы замерзаем!" Даже русофобка из Казахстана просит Россию о помощи
Комментарии
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Александр Патраков
Да, но если Россия поможет Казахстану, то тогда тех, кто гадит будут одёргивать те, кому пришло тепло зимой
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14 час.
Evgeniy LeV
Армянам сколько помогали - где те, что одергивающие? У казахов переворот предотвратили - много кто кого одёргивает? Так же и с теплом будет - как только морозы кончатся, так и желание одёргивать тоже кончится. Надо не в кредит "добро делать" (давно уже все привыкли, что России можно не возвращать кредиты), а баш на баш - вы меняете свои законы, мы вам помогаем, вы запрещаете на гос.уровне национализм, мы вам тепло... и т.д....
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14 час.
СЕРГЕЙ Лютов
ХАЛЯВА закончилась - рынок, однако, - всякая помощь в рыночной экономике имеет цену! Кошка бросила котят - пусть трахаются, как хотят!
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13 час.
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