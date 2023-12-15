"Помогите, мы замерзаем!" Даже русофобка из Казахстана просит Россию о помощи

Evgeniy LeV

Армянам сколько помогали - где те, что одергивающие? У казахов переворот предотвратили - много кто кого одёргивает? Так же и с теплом будет - как только морозы кончатся, так и желание одёргивать тоже кончится. Надо не в кредит "добро делать" (давно уже все привыкли, что России можно не возвращать кредиты), а баш на баш - вы меняете свои законы, мы вам помогаем, вы запрещаете на гос.уровне национализм, мы вам тепло... и т.д....