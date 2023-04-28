Гараж с 23 кило икры вымирающих осетровых нашли в Новосибирске

Найденная в гараже в Новосибирске икра осетровых оценивается в 7,2 миллиона рублей. Ценную икру рыб осетровых пород общим весом более 23 килограммов обнаружили в гараже в Новосибирске сотрудники пограничного управления ФСБ России по региону.