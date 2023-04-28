Sibkray.ru

224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горыныч
    Именно ЗРЯПЛАТА. Особенно у таких "говорливых" депутатов - мыслителей.«Делать вам больш...
  • николай лебедев
    Одни депутаты с передовой не вылазят, другие бездельем маются и придумывают всякую белиберду, лишь бы отметиться. Воо...«Делать вам больш...
  • Елена Бреслова
    это они с малолетства размахивают ножичками...10-летний мальчик...

Гараж с 23 кило икры вымирающих осетровых нашли в Новосибирске

Гараж с 23 кило икры вымирающих осетровых нашли в Новосибирске

Найденная в гараже в Новосибирске икра осетровых оценивается в 7,2 миллиона рублей. Ценную икру рыб осетровых пород общим весом более 23 килограммов обнаружили в гараже в Новосибирске сотрудники пограничного управления ФСБ России по региону.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх