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Малоэтажный жилой кластер с детскими садами и поликлиникой построят в Наро-Фоминске

Малоэтажный жилой кластер с детскими садами и поликлиникой построят в Наро-Фоминске

Малоэтажный жилой кластер построят в Наро-Фоминске. Его общая площадь составит 855 гектаров. Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в кластере построят 790 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 744 тысячи квадратных метров индивидуальных жилых домов и таунхаусов.

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