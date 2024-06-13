Пашинян назвал ОДКБ «организацией-пузырём», члены которой «спланировали войну вместе с Азербайджаном»

Пашиняну- свободного плавания, только безвозвратно, без сиротского плача! Свой путь он выбрал сам - ему и нести ответственность. Пусть не рассчитывает « на добрую Россию, которая поймет, простит и поможет». Все, лафа закончилась!

Аудрюс

Опять очень кому-то хочется, что бы в России начали негативно высказываться о целом народе! Ох как кому надо, что бы Россия ушла из Гюмри! А на место российских ВС туда прилетят англосаксы! Немало крови российских солдат пролито на Кавказе и потомки нам не простят, если мы сдатим свои позиции на Кавказе! И если надо, то для этого и Пашиняна нужно смести...