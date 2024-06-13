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Пашинян назвал ОДКБ «организацией-пузырём», члены которой «спланировали войну вместе с Азербайджаном»

Пашинян назвал ОДКБ «организацией-пузырём», члены которой «спланировали войну вместе с Азербайджаном»

Премьер Армении Никол Пашинян в очередной раз позволил себе выпад в адрес ОДКБ и фактически в адрес России.

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Комментарии
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Eduard
Пашинян вообще не производное от&quot;Параша&quot;?
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4 час.
ninikooo Митусова
Пашиняну- свободного плавания, только безвозвратно, без сиротского плача! Свой путь он выбрал сам - ему и нести ответственность. Пусть не рассчитывает  « на добрую Россию, которая поймет, простит и поможет». Все, лафа закончилась!
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1 час.
Аудрюс
Опять очень кому-то хочется, что бы в России начали негативно высказываться о целом народе! Ох как кому надо, что бы Россия ушла из Гюмри! А на место российских ВС туда прилетят англосаксы!  Немало крови российских солдат пролито на Кавказе и потомки нам не простят, если мы сдатим свои позиции на Кавказе! И если надо, то для этого и Пашиняна нужно смести...
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22 мин.

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