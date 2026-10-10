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Царьград

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Следственный комитет организовал проверку проблем с отоплением в Заозерске

Следственный комитет организовал проверку проблем с отоплением в Заозерске

Жители Заозерска жалуются на отключение отопления после установки в 2021 году приборов в подвалах домов.

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