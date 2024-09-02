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Реплика о тайном Генштабе ВС РФ

Реплика о тайном Генштабе ВС РФ

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Эпиграф: «А не слишком ли быстро мы идём вперёд?» (Юхан Клаузевяка, военный мыслитель на хладагентах, кавалер Ордена Банной Подвязки с рюшечками и прилипшими Дубовыми Листьями) Простите, не удержался.

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Комментарии
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oleg perow
Афффтааар!!! АУ!!! А ты сам то кто? Анонимку вбросил! Прошёл по ссылкам - везде всё без подписи!
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9 час.
Семен Демин
Я не эксперт и не претендую. Но твердо знаю, что недооценивать противника нельзя. Впрочем, автор этого и не делает.
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7 час.
Юрий Золотарев
Да... &quot;Недооценивать&quot; врага нельзя... Можно (и нужно!) его просто БИТЬ!!
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6 час.

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