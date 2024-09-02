Реплика о тайном Генштабе ВС РФ

oleg perow Афффтааар!!! АУ!!! А ты сам то кто? Анонимку вбросил! Прошёл по ссылкам - везде всё без подписи!

Семен Демин Я не эксперт и не претендую. Но твердо знаю, что недооценивать противника нельзя. Впрочем, автор этого и не делает.