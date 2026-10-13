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Аргументы и Факты

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Супертанки РФ пугают НАТО: боевые машины выдерживают до 40 ударов ВСУ

Супертанки РФ пугают НАТО: боевые машины выдерживают до 40 ударов ВСУ

Российские танки в зоне спецоперации продемонстрировали свои лучшие качества, тогда как танки НАТО, находящиеся на вооружении у украинской армии, обнажили свои недостатки, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.

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