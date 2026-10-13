Российские танки в зоне спецоперации продемонстрировали свои лучшие качества, тогда как танки НАТО, находящиеся на вооружении у украинской армии, обнажили свои недостатки, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.
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