Спички - не игрушка

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Мигранты опять напали на семью с ребёнком

Мигранты опять напали на семью с ребёнком

На семью «славян» с ребёнком (причём, кроха был вообще в переноске) снова толпой напали мигранты. Это просто дикость! Блокпосты и усиление уже есть в Новых Ватутинках, где случилась похожая история, но явно они нужны по всей Центральной России.

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