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Мерил Стрип рассказала, как спаслась от пожара в Калифорнии

Мерил Стрип рассказала, как спаслась от пожара в Калифорнии

Актриса Мерил Стрип спаслась от пожара, прорезав дыру в заборе 75-летней Стрип пришлось действовать решительно 75-летняя голливудская звезда Мерил Стрип оказалась в опасной ситуации из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии.

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