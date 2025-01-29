Мерил Стрип рассказала, как спаслась от пожара в Калифорнии

Актриса Мерил Стрип спаслась от пожара, прорезав дыру в заборе 75-летней Стрип пришлось действовать решительно 75-летняя голливудская звезда Мерил Стрип оказалась в опасной ситуации из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии.
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