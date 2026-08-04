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От красного до «рыжего»: в «Атамани» устроят битву борщей со всей Кубани

От красного до «рыжего»: в «Атамани» устроят битву борщей со всей Кубани

В «Атамани» устроят большой праздник кубанского борща: гостей накормят тонной угощения и погрузят в казачьи традиции В этнографическом комплексе «Атамань» 8 августа пройдет краевой праздник кубанского борща.

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