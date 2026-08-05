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ФАС выявила сговор банка и двух компаний на рынке страхования

ФАС выявила сговор банка и двух компаний на рынке страхования

ФАС выявила сговор на рынке страхования. Регулятор усмотрел признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях банка «Русский стандарт» и страховых компаний «Русский стандарт страхование» и «Зетта страхование».

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