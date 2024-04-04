Макс Ферстаппен не удивился возгоранию тормозов в Мельбурне

Макс Ферстаппен не удивился возгоранию тормозов в МельбурнеGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен на встрече с прессой перед началом гоночного уик-энда в Сузуке высказался о своем сходе на Гран При Австралии две недели назад.