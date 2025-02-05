Доля сделок с жильем за наличные в Москве достигла 90%

Если при доступных кредитах ипотечники составляли большинство покупателей и искали самое экономичное жилье, то покупатели с полной суммой на руках выбирают более качественную недвижимость Доля сделок за собственные средства (в том числе от продажи собственной недвижимости) на московском рынке вторичного жилья массового сегмента в январе 2025 года достигла 90% — максимального показателя с марта 2016 года.