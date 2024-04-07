Школы Бейнеуского района переходят на дистанционный формат обучения

В 15 школах Бейнеуского района в связи с открытием эвакуационных пунктов для жителей Жылыойского района Атырауской области занятия будут проводиться в онлайн формате, сообщает Центр общественных коммуникаций.
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