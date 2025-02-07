В России собираются добавить ещё два выходных — на Пасху и Святую Троицу. 🤔🤔🤔 Понедельники после этих воскресных праздников будут дополнительными выходными.
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В России собираются добавить ещё два выходных — на Пасху и Святую Троицу. 🤔🤔🤔 Понедельники после этих воскресных праздников будут дополнительными выходными.