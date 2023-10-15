Театр абсурда
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Театр абсурда

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Challenger и Abrams отправились на свалку: Запад остался ни с чем. Попытались обвинить русских – вышло неловко

Challenger и Abrams отправились на свалку: Запад остался ни с чем. Попытались обвинить русских – вышло неловко

Британцы больше не будут оказывать помощь нашим оппонентам, заявили в Лондоне. Потому что сами чуть не остались с носом, когда начали щедро раздавать передовое вооружение.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
&quot;Что делать, что делать&quot;... Ползти, ннахн, на кладбище! И чем скорее - тем лучше, для всех.
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