В ландшафтном парке «Митино» начался беговой сезон

В столичных парках начался беговой сезон. Новички могут стартовать с коротких дистанций, а опытные спортсмены — попробовать себя в беге на 20–30 километров по пересеченной местности со сложным рельефом и перепадами высот.
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