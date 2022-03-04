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"Замет вообще все кругом": жесткий циклон обрушится на Приморье совсем скоро - дата

"Замет вообще все кругом": жесткий циклон обрушится на Приморье совсем скоро - дата

Синоптики рассказали, к чему все-таки стоит приготовиться местным жителям. Так, жесткий циклон совсем скоро уже обрушится на Приморье.

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