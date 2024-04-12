В Москве обсудили, как формировать будущее с помощью фантастики

МОСКВА, 12 апреля, ФедералПресс. Эксперты обсудили результаты опроса «Мастерской новых медиа» и социологического агентства «Вебер», где более половины (51 %) россиян имеют полное или частичное представление, каким будет будущее нашей страны.
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