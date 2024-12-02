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Бастрыкин призвал жестко регламентировать въезд мигрантов

Бастрыкин призвал жестко регламентировать въезд мигрантов

Парламентская газета Денис Гришкин / АГН Москва Следует жестко регламентировать процедуру въезда мигрантов в Россию в связи с ростом тяжких преступлений, совершаемых ими в стране.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Позавчера вечером у нас дрались наши ребята с мигрантами. В центре города. Что за причина - не знаем. Пока не знаем. А вчера вечером  пошла гулять, так в центре было полно наших ребя и стояли два больших автобуса, не поняла кто это были. То ли полиция, то ли Росгвардия.  Людей было много. И НИ ОДНОГО МИГРАНТА не было видно А то толпами  шарахались.... По смартфону говорили, что  это была драка местных &quot;скинхедов&quot; и мигрантов. НИКАКИХ СКИНХЕДОВ У НАС ТУТ НЕТ!! Пусть не врут!!!
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8 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Белоруссия прекрасно обходится без мигрантов. На рынках торгуют белоруссы. На улицах чисто. Борщевника не видели. Цены на продовольствие низкие. Кому выгодно массовое переселение толп мигрантов? Только врагам России!
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6 час.
Eduard
И пора разделять мигрантов Средней азии от соотечественников из Европы!
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6 час.

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