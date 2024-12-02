Парламентская газета Денис Гришкин / АГН Москва Следует жестко регламентировать процедуру въезда мигрантов в Россию в связи с ростом тяжких преступлений, совершаемых ими в стране.
Бастрыкин призвал жестко регламентировать въезд мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Позавчера вечером у нас дрались наши ребята с мигрантами. В центре города. Что за причина - не знаем. Пока не знаем. А вчера вечером пошла гулять, так в центре было полно наших ребя и стояли два больших автобуса, не поняла кто это были. То ли полиция, то ли Росгвардия. Людей было много. И НИ ОДНОГО МИГРАНТА не было видно А то толпами шарахались.... По смартфону говорили, что это была драка местных "скинхедов" и мигрантов. НИКАКИХ СКИНХЕДОВ У НАС ТУТ НЕТ!! Пусть не врут!!!
Ответить
8 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Белоруссия прекрасно обходится без мигрантов. На рынках торгуют белоруссы. На улицах чисто. Борщевника не видели. Цены на продовольствие низкие. Кому выгодно массовое переселение толп мигрантов? Только врагам России!
Ответить
6 час.
Eduard
И пора разделять мигрантов Средней азии от соотечественников из Европы!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии