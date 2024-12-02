Бастрыкин призвал жестко регламентировать въезд мигрантов

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лина любимцева

Позавчера вечером у нас дрались наши ребята с мигрантами. В центре города. Что за причина - не знаем. Пока не знаем. А вчера вечером пошла гулять, так в центре было полно наших ребя и стояли два больших автобуса, не поняла кто это были. То ли полиция, то ли Росгвардия. Людей было много. И НИ ОДНОГО МИГРАНТА не было видно А то толпами шарахались.... По смартфону говорили, что это была драка местных "скинхедов" и мигрантов. НИКАКИХ СКИНХЕДОВ У НАС ТУТ НЕТ!! Пусть не врут!!!