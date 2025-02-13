В Госдуме прокомментировали заявление Рютте о членстве Украины в НАТО

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что никто не обещал Украине членство в НАТО стало пощечиной Киеву, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.