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NYT: упавший в Черное море американский беспилотник не был оснащен оружием

По данным издания, БПЛА вел разведку в 120 км к юго-западу от Крыма.<strong>Американский дрон MQ-9 Reaper, который потерпел крушение в Черном море, утром 14 марта вылетел со своей базы в Румынии для выполнения плановой разведывательной миссии.

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