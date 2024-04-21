Страх и ни грамма раскаяния: Появились кадры первого допроса Шахина Аббасова, убившего мотоциклиста в Люблино

Посадив несколько десятков утырков - проблему не решит . А вот вышвырнув несколько десятков сотен тысяч *дорогих гостей* за пределы страны - это будет , хоть небольшое , но облегчение . А желательно всех , поголовно .

Скорее всего он боится, попасть в колонию, только за один косяк, что он представлялся вором в законе, не являясь таковым, ему прямая дорога в петушатник. Там уж на нём отыграются по полной и деньги не помогут.

ШН

Шеин Никита

А кто такой этот Бюль - быль Оглы? Это что, неприкосневенная сущность? Так к нему никто и так прикоснется, не собирается (пока)? Вопрос в том, что этот "посол," допустил осложнение отношений и должен быть отчислен из МИД! Отчислен на свою счастливую родину, в солнечный Азербайджан и больше не возникать между красивыми отношениями между РФ и Азербайджаном! Да здравствует вечная дружба между двумя братскими народами: РФ и Азеейрбаджаном!