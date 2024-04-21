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Страх и ни грамма раскаяния: Появились кадры первого допроса Шахина Аббасова, убившего мотоциклиста в Люблино

Страх и ни грамма раскаяния: Появились кадры первого допроса Шахина Аббасова, убившего мотоциклиста в Люблино

Называл себя"вором в законе". Каким бизнесом из 90-х жили эти азербайджанцы Как вы знаете, в Ростовской области задержали Шахина Аббасова — убийцу в столичном Люблино 24-летнего Кирилла Ковалева, который на свою беду позволил сделать замечание выходцу из Азербайджана по поводу неправильной парковки.

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Комментарии
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Юрий Белов
Посадив несколько десятков утырков - проблему не решит . А вот вышвырнув несколько десятков сотен тысяч *дорогих гостей* за пределы страны - это будет , хоть небольшое , но облегчение . А желательно всех , поголовно .
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3 час.
Звягинцев Егор
Скорее всего он боится, попасть в колонию, только за один косяк, что он представлялся вором в законе, не являясь таковым, ему прямая дорога в петушатник. Там уж на нём отыграются по полной и деньги не помогут.
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2 час.
ШН
Шеин Никита
А кто такой этот Бюль - быль  Оглы? Это что, неприкосневенная сущность? Так к нему никто и так прикоснется, не собирается (пока)? Вопрос в том, что этот &quot;посол,&quot; допустил осложнение отношений и должен быть отчислен из МИД! Отчислен на свою счастливую родину, в солнечный Азербайджан и больше не возникать между красивыми отношениями между РФ  и  Азербайджаном! Да здравствует вечная дружба между двумя братскими народами: РФ и Азеейрбаджаном!
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1 час.

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