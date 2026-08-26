Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

234 подписчика

Форуме «Сильные идеи для нового времени» на днях пройдет в Нижнем Новгороде

Среди гостей, заявленных в очной программе форума «Сильные идеи для нового времени» 27 – 28 августа в Нижнем Новгороде, – представители федеральной и региональной власти, бизнеса, институтов развития, научного и экспертного сообщества, общественных организаций, а также авторы инициатив.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии