Ефремов нарушил режим в колонии — адвокат дал комментарий об отказе в УДО

Ранее СМИ сообщили о том, что актер не сможет выйти на свободу раньше времени. Михаил Ефремов LEGION-MEDIAСегодня в прессу попал слух о том, что Михаил Ефремов потерял надежду на выход из колонии по условно-досрочному освобождению.
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