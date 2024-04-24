Ефремов нарушил режим в колонии — адвокат дал комментарий об отказе в УДО

Ранее СМИ сообщили о том, что актер не сможет выйти на свободу раньше времени. Михаил Ефремов LEGION-MEDIAСегодня в прессу попал слух о том, что Михаил Ефремов потерял надежду на выход из колонии по условно-досрочному освобождению.