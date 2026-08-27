Свердловское УФАС включило поставщика мантий УрФУ в реестр недобросовестных

Компания должна была поставить более 9 тыс. комплектов торжественной одежды, но не выполнила условия договора: не передала весь объем товара, комплекты были без галстуков, качество пошива и материалов не соответствовало требованиям.
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