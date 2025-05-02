Дмитрий Кортава: «Устаешь от медиафутбола, потому что это негативная среда. В интернете – все токсично, плохо, грязно. В реальности – у нас офигенная атмосфера»

«Бывает, что устаешь от медиафутбола, потому что это достаточно негативная среда, недружественная. Не в плане живого общения, а в плане того, что происходит в интернете – вот там все токсично, плохо, грязно.
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