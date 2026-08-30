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Путин проведёт совещание по развитию Дальнего Востока на полях ВЭФ

Путин проведёт совещание по развитию Дальнего Востока на полях ВЭФ

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

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