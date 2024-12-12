Mash: актеру Сергею Белоголовцеву экстренно прооперировали аппендицит

Актера Сергея Белоголовцева экстренно прооперировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным издания, 10 декабря Белоголовцев начал жаловаться на боли в подвздошной области во время реабилитации в клиническом центре после инсульта.
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