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ВЕСТИ КРЫМ

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В Крыму временно приостановили технологические присоединения к сетям газоснабжения и электроснабжения

В Крыму временно приостановили технологические присоединения к сетям газоснабжения и электроснабжения

Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщил министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин, сейчас  предприятиями «Крымэнерго» и «Крымгазсети» ведутся плановые работы по подготовке к отопительному сезону.

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